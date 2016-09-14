亞洲男籃挑戰賽 劉錚流血中華輸大陸
在伊朗德黑蘭進行的亞洲男籃挑戰賽，中華隊在劉錚第4節流血傷退後，雖然一度和中國大陸戰成平手，但終場仍以88比93落敗，明天將是大會休兵日。
中華隊第1節以18比23落後，第2節一度反超比分，不過中國大陸靠著賀天舉的壓哨三分球，上半場取得49比48領先。
第3節雙方數度平手、戰況膠著，劉錚更大秀灌籃拉抬士氣，不過第4節劉錚摔倒，導致右眼角上方流血，簡單包紮後就上救護車離場。
接下來中華隊「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis）灌籃製造「三分打」追成74比78，加上周儀翔2次罰球俱中、快攻，中華隊在最後4分多鐘追成78比78平手，可惜後繼乏力，宣告反撲失敗。
劉錚和戴維斯都取得全隊最高的19分，周儀翔18分、周柏臣11分，後衛蔣淯安抓下全隊最多的9籃板。1050914
(中央社)
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