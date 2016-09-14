掌握莫蘭蒂災情 林全與5縣市視訊連線

我要評比

颱風莫蘭蒂侵襲，行政院長林全今天下午前往中央災害應變中心，與高雄市等5縣市視訊連線，了解災情，林全表示，緊接又有颱風馬勒卡逼近，大家不能掉以輕心。

颱風莫蘭蒂為東部、南部帶來嚴重影響，中央災害應變中心今午4時召開第5次工作會報，林全親自坐鎮，先聽取各單位簡報災情、再和高雄、屏東、台東、澎湖、金門等5縣市視訊連線。

災害應變中心表示，截至下午4時止，因颱風受傷人數有9人，總停電戶數63萬6725戶，目前已修復9萬8510戶；停水部分，則有70萬9538戶，僅50戶復水，其他仍在搶修中。

災害應變中心指出，各縣市交通號誌損毀、路樹傾倒等災情2337件，預防性疏散撤離人數4914人、收容安置人數1281人。

林全聽完中心簡報後，隨即與5縣市視訊連線，首先是高雄市，市長陳菊親自說明，當林全問到高雄狀況好不好時，她說「不好，遇到地表最強颱風」，高雄有樹倒、停電等情形，目前在國軍等單位協助下，全力復原中。

台東縣政府表示，災情雖嚴重，所幸沒有人命傷亡；屏東縣政府則說，颱風加上滿潮，多處地區淹水、許多居民沒水沒電；至於金門縣與澎湖縣則異口同聲稱，已做好萬全準備。

林全說，只要各縣市有需要，中央會全力給與協助，希望明天莫蘭蒂遠離後，大家能喘口氣，好好休息一下，不過，下個颱風馬勒卡恐對台造成影響，大家也不能掉以輕心。

指揮官、內政部長葉俊榮說，現在莫蘭蒂暴風圈壟罩整個恆春半島，是威力最激烈時候，針對農委會發布的土石流潛勢溪流紅色、黃色警戒區，提醒地方政府確切掌握；這次9件因颱風受傷案件，都是非必要外出造成，各單位應加強宣導，告知颱風警戒區民眾，盡量不要外出。1050914

(中央社)