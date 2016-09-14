傳共軍蘇30戰機闖領空 空軍否認

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媒體報導共軍蘇30戰機（Su-30）12日逼近蘭嶼領空。空軍司令部今天表示，並未有中共戰機侵入領空範圍一事。

空軍進一步表示，維護領空安全是空軍的天職，空軍按「國軍突發狀況處置規定」應處，當日派有戰機升空全程監控，籲請國人放心。

空軍也向民主進步黨籍立委蔡適應表示，該機是沿著中線往南，並沒有越過中線，並往西太平洋飛行，空軍全程掌握。1050914

(中央社)