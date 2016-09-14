颱風發威 台灣造船史最大闊明輪斷纜
強烈颱風莫蘭蒂發威，造成高雄港區有10艘船舶斷纜漂流，其中包括台灣造船史最大貨櫃輪「闊明輪」，颱風威力顯見，高雄港務分公司已調度拖駁船搶救，將漂流船舶拖回固定。
莫蘭蒂颱風今天中午發威，高雄港第二港口的風力一度達12級，因風力強勁造成包括「闊明輪」、「海興輪」等10艘大型船舶斷纜漂流。
高雄港務分公司表示，獲報有大型船舶斷纜漂流後，緊急調派工作人員和拖駁船全力搶救，利用拖拉和頂船方式穩住船舶，並順勢導引航行，至下午4時左右陸續將10艘船舶拖回固定。
拖駁船工作人員表示，莫蘭蒂威力很大，尤其在高雄港海面感受更強勁，多艘船舶斷纜漂流忙得不可開交。
高雄港務分公司表示，「闊明輪」斷纜漂流時，曾擦撞高雄港第六貨櫃中心的起重機，由拖駁船頂往拖回碼頭。
「闊明輪」是台灣造船史最大貨櫃輪，由台灣造船公司建造，今年5月剛命名，採雙重底設計，船長368公尺，船寬51公尺，載重可達14萬6073噸，全船共有10個貨艙，共可裝載1萬4198個20呎標準貨櫃。1050914
(中央社)
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