預售屋契約預審制 北市19日上路
台北市地政局今天說，為健全房市並配合928預售屋銷售檔期，與不動產開發公會產官合作，共同推動「預售屋契約預審制」，並於19日同時發布預售屋管理新制正式上路。
地政局與不動產開發公會產官合作，共同推動預售屋契約預審制，將在19日下午與該公會及台北市不動產仲介經紀商業同業公會舉辦「台北市不動產從業人員聯合教育訓練」，同時發布預售屋管理新制正式上路。
地政局表示，預售屋銷售權利義務關係全憑一紙買賣契約，在資訊不對等情形，消費爭議頻傳，為降低預售屋定型化契約違反規定情形，特別設計「預售屋買賣契約自主檢查表」。
地政局說，該檢查表可輔導業者在銷售預售屋建案時，事前先行檢視買賣契約，實踐業者自主管理，提升執業品質。
地政局也推出全國首創「預售屋契約預審制度」，利用公私協力，與台北市不動產開發商業同業公會共同推動定型化契約預審。
地政局說，105年度預售屋聯合稽查將要求業者配合提供自主檢查情形，做為裁罰參考，同時針對主動申辦預售屋契約預審且審查結果優良業者，公布公司名稱，希望以全新預售屋管理方式輔導業者使用符合內政部訂頒各式定型化契約。
地政局表示，內政部訂定房屋租賃定型化契約應記載及不得記載事項也會在民國106年1月1日實施，希望透過教育訓練，邀請台北市不動產仲介經紀商業同業公會主委蔣美龍講授租賃定型化契約應記載及不得記載事項規定事項，提升不動產從業人員對業務及法令的熟稔度。1050914
(中央社)
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