颱風天詐騙天！ 詐騙集團趁機耍詐

林姓女子接獲假警官詐騙電話，今日下午颱風來襲期間至銀行提領90萬元存款，所幸駐衛的保七總隊一大隊員警曾仁國查覺，及時防阻讓她免遭詐騙。（翻攝）

林姓女子接獲假警官詐騙電話，今日下午颱風來襲期間至銀行提領90萬元存款，所幸駐衛的保七總隊一大隊員警曾仁國查覺，及時防阻讓她免遭詐騙。（翻攝）

一名林姓女子掉進詐騙陷阱，今天下午2時30分許，神情慌張進入台灣銀行新竹分行欲提領90萬元存款，保七總隊一大隊派駐該行警員曾仁國見狀，上前關心，不料林女拒不說明領款原因。經曾員不斷向她溝通、說明，且由任姓女行員從旁協助，才阻止她解除定存，免於受騙。

保七總隊表示，今天正當強颱莫蘭蒂颱風來襲之際，此刻到銀行解除定存，不符合常態，且林女填寫提款單時，臉上盡是驚慌失措神情，加上言詞閃爍，顯然有所隱瞞，才會引起駐衛員警起疑。

林女得知是騙局後，透露她是接獲自稱165防詐騙「張警官」來電，說她的帳戶有問題，涉嫌違反相關詐欺法令，要將戶頭款項交付給法院管制，經法官確認無罪後，才能發還。她擔心存款會被充公，才冒著莫蘭蒂颱風來襲期間到銀行領款。

林女說，騙徒還要求她必須在中秋連假前交付保管，期限到今天下午3時前，如果逾時匯款就直接上門抓人，把她拘提移送法辦。她擔心被關且存款會被充公，她才會冒著莫蘭蒂颱風來襲期間到銀行領款。

保七總隊表示，全案相關事證已移請轄區派出所依法偵辦，續追幕後詐騙集團。並呼籲民眾要注意各種詐騙電話，如有以公家單位甚至是165反詐騙或警官名義要求提款、匯款的情事，應立即親自撥打「警政署165反詐騙專線」電話查證，以防止受騙，遭受損失。

(中時)