MLB》小熊不敵紅雀 分區登基停在M3

紅雀中繼投手A.瑞耶斯（左一）與敲出兩分全壘打的馬斯慶祝。（美聯社）

小熊要拿下8年來的首座分區冠軍，只剩下時間問題。紅雀無法阻止小熊登基，至少自家聖路易主場不要讓對手噴香檳，今靠狄亞茲、馬斯的兩支全壘打，以4比2獲勝，讓小熊的魔術數字停在M3，最快後天才能提前贏得國聯中區冠軍。

紅雀馬斯在6局下敲出兩分全壘打。（美聯社）

「感覺很棒！」6局下以兩分炮打破2平僵局的馬斯說：「這是場重要的比賽，特別是對我們來說，正處於這樣的關鍵時刻，只要能做出貢獻都是很棒的！」

紅雀明天還有主場對小熊3連戰的最後1場，他們不但捍衛主場，免於在家裡看著小熊歡慶登基，也持續以半場勝差緊追國聯外卡老二大都會。大都會今以4比3險勝國民隊。

小熊一開賽氣勢很旺，由佛勒率先敲出「首打席全壘打」，2局上就讓紅雀先發左投哈梅賈西亞丟掉第2分。所幸紅雀教頭麥西尼當機立斷，用菜鳥右投A.瑞耶斯在2出局滿壘時換下賈西亞，結果漂亮三振去年國聯新人王布萊嚴。

紅雀教頭麥西尼（左）在2局上毅然換下狀況不佳的先發左投麥西尼。（美聯社）

瑞耶斯此役控球不佳，中繼4.1局投出6次四壞球，但兩度化解滿壘危機，最後竟然1分未失，讓紅雀得以逆轉勝出。

「今天的內容不太理想，但能在計分板上讓對手掛零，讓你的球隊有機會獲勝，這才是最重要的。」瑞耶斯說。

(中時電子報)