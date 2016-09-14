H男星橫店性交易 霍建華苦等1年半終還清白
霍建華人紅是非多，2013年無辜捲入召妓疑雲，去年1月大陸網易網站發布「H姓台灣男星橫店性交易」一文，又讓他躺著中槍。霍建華不甘無故遭受冤屈，一狀將網易與影射「H=霍建華」的焦姓微博網友告上法院，今(14日)終於沉冤得雪，獲北京海淀法院判決，網易公司與焦姓網友確定侵犯霍建華名譽。
大陸網易網站去年1月曾發布一篇H男星在橫店性交易的文章，內容描述一位H台灣男星曾接演多部古裝，都在橫店拍攝，在拍攝一部金庸改編古裝劇期間，與一位90後女臨演在夜總會結識，女方還將兩人親吻照上傳朋友圈，H男星為封口，給了女方數萬塊人民幣開店。
之後焦姓網友更在微博PO出文章截圖，寫道「H=霍建華…這麼帶入彷彿是解開網易娛樂出的謎題」，直指H男星是霍建華，也讓霍建華方面不甘受辱，起訴網易與焦姓網友侵犯名譽。
今日法院一審判決結果，認為網易與焦姓網友對霍建華侵犯名譽，判網易賠償霍建華精神賠償8萬人民幣及訴訟合理支出29120人民幣，焦姓網友賠償精神損害賠償金2萬人民幣及訴訟合理支出7280人民幣。
霍建華經紀人更在微博轉PO判決結果，開心寫下：「謝謝一路上支援的工作夥伴和影迷朋友們。等待雖然漫長，但法律的公正值得我們相信與守護，祝大家中秋節快樂！」
(中時電子報)
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