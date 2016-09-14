「好食記」台南阿憨鹹粥

台南美食虱目魚粥。（圖/海峽衛視）

為比較兩岸美食文化特色，海峽衛視耗費龐大人力和時間，深入福建與台灣各地，拍攝美食短片「好食記」，介紹物美價廉且具有傳統特色的在地美食。本系列影片從美食文化根基談起，現場記錄了上百位專業師傅的烹調秘密以及對於美味的堅持。無論食材的挑選與處理、刀工的技巧、火候的拿捏、時間的控制、調味方式的選擇等，處處都展露了中國美食色香味俱佳的豐富藝術性。每集3分鐘的短片，帶著觀眾遊覽閩台各地，而處處的現代場景中，都依然保留著代代相傳的美味。觀眾可以隨著空拍攝影機飛越雕樑畫棟的美麗建築，還可在精緻的攝影與剪接中品嘗令人口齒留香回味無窮的中國飲食文化。

中時電子報獲海峽衛視獨家授權，於9月19日至11月19日間，推出共120集、每集3分鐘的「好食記」短片，為閱聽眾提供前所有未有的視聽饗宴。節目將會透過中時電子報的首頁、Youtube、Line官網以及Facebook粉絲團播出。

本集推出精彩內容為「台南篇阿憨鹹粥」。台式粥南北不同，虱目魚粥是台灣南部早餐的首選，走過一甲子的阿憨鹹粥，是台南人記憶中抹不去的家鄉味，阿憨是創辦人鄭極老先生的乳名，每天從清晨6點起做16小時生意，一碗虱目魚粥下肚，飽了肚子也解了鄉愁。

(中時電子報)