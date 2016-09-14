央廣董事長換人 總台長是否續任未討論

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我要評比

第七屆央廣董事會今天召開臨時董事會議，推舉路平為代理董事長。會議中並未就現任總台長賴祥蔚是否續任做討論，有待文化部核定路平為正式董事長後，才會視情況討論。

央廣前董事長曠湘霞因屆齡退休，日前請辭第七屆中央廣播電台董事長職務，央廣也在今天下午召開臨時董事會。

會議中12名出席董事一致通過路平為代理董事長，待文化部核定後，路平將正式成為央廣董事長。

不過今天會議並未就央廣總台長賴祥蔚是否續任案做討論，必須等到路平成為正式董事長後，再視路平是否提出此案。1050914

(中央社)