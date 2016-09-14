參與ICAO 外長籲陸不要有負面行動

外交部長李大維今天表示，目前還未收到國際民航組織（ICAO）邀請函，但透露美方出了很多力；另他也向中國大陸喊話「希望對我們的參與不要有任何負面行動」。

李大維今天下午主持「外交部領事事務局局長、部內一級單位主管及新任駐外館長宣誓典禮」後受訪，針對ICAO議題提出看法。

他表示，ICAO是功能性組織目的是飛航安全，從這角度台灣能參與對全世界民航業是有幫助，但他也承認目前還沒收到邀請函，隨後他話鋒一轉向對岸喊話，希望中國大陸對我們的參與不要有任何負面行動， 這樣才符合兩岸關係的正常發展。

媒體詢問外界猜測最後是否要用世界衛生大會（WHA）模式參加，對此李大維說，現在無法給大家很明確答案，並再重申參與是為國際飛航安全不只是為台灣2300萬人。

但他也透露，最近美方有朋友來台灣，大家談論過這議題，「美方在這方面的確出了很多力量」。1050914

(中央社)