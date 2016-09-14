大陸省市高層異動 王曉東代湖北省長
中國大陸省市高層今天公布人事異動。中共湖北省委副書記王曉東擔任湖北省代理省長；天津副市長王東峰任代理市長；上海市委副書記應勇任上海副市長。
中共中央紀律檢查委員會10日公布，前中共天津市委代理書記兼市長黃興國涉嫌「嚴重違紀」，正接受組織調查。由此掀起大陸政壇高層人士大風吹。
因原任中共湖北省委書記的李鴻忠擔任天津市委書記，加上前湖北省省長王國生在7月底已升任為中共青海省委書記，造成湖北省一、二把守空缺的情況。
「湖北時政」發布，湖北省12屆人大常委會會議今天通過中共中央的任命，由湖北省委副書記、常務副省長王曉東代理省長職務。王曉東還身兼中共湖北省政法委書記，一人身兼多職。
天津日報發布，天津市16屆人大常委會會議今天通過由天津市委副書記王東峰為天津市副市長及代理市長。
此外，「上海發布」發布，上海市第14屆人大常委會會議今天表決通過人事任免案，中共上海市委副書記應勇擔任上海市副市長。1050914
(中央社)
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