陸A股最貴離婚 前妻分走350億股份

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中國大陸A股上市公司昆侖萬維13日公告，董事長周亞輝與妻子達成離婚財產分割約定，周亞輝將付出市值超過人民幣70億元的股份，是大陸A股至今最貴的一次離婚。

綜合大陸媒體報導，昆侖萬維董事長妻子李瓊在這次離婚中分得2.7754億股昆侖萬維股份，按照當日收市價計算，李瓊此次分得的股票市值超70億元（約新台幣350億元）。

昆侖萬維的公告稱，根據「北京市海淀區人民法院民事調解書」，公司董事長周亞輝與妻子李瓊達成財產分割約定。周亞輝將其直接持有的昆侖萬維的2.07億股股份分割過戶至李瓊名下。

此外，周亞輝將其持有的盈瑞世紀的實繳資本94.64萬元分割過戶至李瓊名下。盈瑞世紀間接持有昆侖萬維2億股股份，李瓊透過分割盈瑞世紀的實繳資本間接獲得昆侖萬維的7054萬股股份，自過戶之日起上述股份歸李瓊所有。

這次股權分割過戶後，周亞輝合計持有昆侖萬維2.98億股股份，占股份總額的26.4379%，比李瓊的持股僅多了約2萬股，實際控制人地位不變。

昆侖萬維是目前中國大陸聲勢看好的遊戲公司之一，2015年1月登陸創業板，最新市值約286億元。

財新網日前報導稱，2016年3月，胡潤研究院首次發布「2016胡潤全球少壯派白手起家富豪榜」，統計全球40歲及以下的白手起家10億美元富豪，周亞輝、李瓊夫婦位居榜單第11位。1050914

(中央社)