颱風影響 海巡雙艦成軍延至21日
受到強烈颱風莫蘭蒂影響，原定今天舉行的海巡署1000噸級「台東艦、屏東艦成軍典禮」，雙艦成軍將延至21日舉行。
海岸巡防署「台東艦」及「屏東艦」雙艦成軍典禮，原定今天在高雄海軍新濱碼頭舉行，由於受到颱風莫蘭蒂影響，改期延至21日於同地點舉行。
海巡署表示，「台東艦」及「屏東艦」是海巡署貫徹「國艦國造」政策，以及「強化海巡編裝發展方案」所建造的1000噸級巡防救難艦，加入海域巡防救難行列，展現政府捍衛主權、維護漁權決心。
「強化海巡編裝發展方案」共建造4艘1000噸級的巡防救難艦，其中第3艘和第4艘分別為「台東艦」、「屏東艦」。艦體全長87.6公尺、船寬12.8公尺，具有2部主機，有雙可變螺距螺槳、艏側推進器、穩定翼等，讓航行敏捷穩定，艦身以鋼材及鋁合金材質打造， 最大速率可達20節以上，配備20機砲、T75機槍及高壓水槍等。1050914
(中央社)
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