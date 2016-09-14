NBA雷霆麥葛瑞用禁藥 新球季禁賽15場

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美國職籃NBA今天證實，對涉服禁藥的奧克拉荷馬雷霆隊前鋒麥葛瑞（Mitch McGary）處以第2度禁賽，新球季的前15場比賽都不能上場。

法新社報導，NBA在聲明裡指出，麥葛瑞因違反聯盟的禁藥條例，遭禁賽10場。麥葛瑞今年7月因未通過藥檢測試，新球季遭禁賽5場，這10場禁賽將緊接著前5場後執行。

24歲的麥葛瑞於2014年第一輪被雷霆選入後，至今僅幫雷霆打了52場球，上季更只打了72分鐘，留下場均1.3分的數據，4月就因「個人因素」，球季提前報銷。

麥葛瑞生涯一直有過不了藥檢的困擾，當他還在密西根大學打球時，就有藥檢未過紀錄。1050914

(中央社)