港股連3黑 隨亞股和美股挫低

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香港股市今天連續第3天收黑，隨著亞洲股市和華爾街股市在油價大跌拖累重挫下走低。

恆生指數收跌25.12點，或0.11%，收在23190.64點，自9日收盤迄今累計跌幅近4%；恆生國企股指數收挫28.54點，或0.3%，來到9542.52點。

基準上海證券綜合指數收盤挫20.66點，或0.68%，報3002.85點；深圳證券綜合指數收盤跌9.08點，或0.46%，報1980.25點。

美股前一天重挫，抑制市場風險胃口，不少投資人退場觀望。

港股明天將開市交易，16日適逢中秋假期休市一天。（譯者：中央社劉淑琴）1050914

(中央社)