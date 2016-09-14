大陸工信部將實施「石墨烯＋」行動

「石墨烯改性防腐塗料技術研討暨新產品說明會」，近日在江蘇如東召開。在會議上，大陸工信部原材料工業司提出，下一步將實施「石墨烯+」行動，構建上下游貫通的石墨烯產業鏈，推動首批示範應用。

證券時報14日報導，會議提出， 「石墨烯+」行動，將利用石墨烯獨特的優異性能，助力傳統產業改造提升，以問題為導向，採用「一條龍」模式，以終端應用為龍頭，致力構建上下游貫通的石墨烯產業鏈，不斷增加品項、提高品質、降低成本、創新品牌、增加效益。

近期，對列入工業強基工程示範應用重點方向的石墨烯改性橡膠、石墨烯改性觸點材料、石墨烯改性電極材料及超級電容器等將予以重點推進。

(工商)