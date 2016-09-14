中秋連假逛故宮 國人限時看展免費 拍照打卡都OK！

107年故宮月曆，有黑白兩款封面可挑選。

奉天承運開瓶器，為暢飲時光增添歡樂話題。

今年中秋，故宮很不一樣，不僅能拍照，國人還可以免費入館，故宮精品網路商城更推出「中秋豐收好禮抽」活動，加入會員就有機會得到國寶衍生文創商品，中秋連假到故宮，省錢又好玩。想要來點與往年不同的烤肉趴，故宮精品也搭上BBQ話題，吃烤肉也能很有國寶味。

國立故宮博物院為鼓勵國人走進博物館，落實文化教育推廣功能，自9月開始推出國人每日下午4點半之後，憑身分證件就能免費進入正館參觀，直接為國人省下150元的門票，搭配每週五及週六延長營業至晚間九點，中秋連假民眾能以充裕的時間緩步欣賞故宮文物。館內同時間試辦展場開館至下午六點半，部分展品開放拍照、攝影，民眾能初體驗與翠玉白菜、肉型石及毛公鼎等故宮人氣寶貝合照並打卡上傳，讓中秋連假出遊，充滿濃濃文青風！

中秋夯烤肉，以明代永樂青花龍紋天球瓶衍生出的「瓶安蘸福－青花龍醬碟筷架」來裝烤肉醬，刷子放筷架，餐具二合一超方便，刷仙氣、品肉香，今年BBQ烤出故宮文物味。中秋暢飲狂歡，還能拿出「奉天承運開瓶器」，大聲喊出：「朕命你喝，臣不得不喝。」和朋友一起同歡。故宮提醒您飲酒適量，或是改喝茶。故宮精品「鬥彩大吉壺組」，參考故宮院藏「明 成化窯 鬥彩雞缸杯」，雞諧音「吉」，為祥瑞好兆的象徵，一壺兩杯印上姿態生動的雞，色彩豐富秀麗，是實用又富含吉祥意味的中秋好禮。

106年適逢雞年，深受民眾喜愛的故宮月曆，今年以雞年生肖為主題，內頁收錄故宮院藏雞年主題畫，一次珍藏十二幅國寶名畫，9月底前預購還能享9折優惠，滿額2,000元再送珍藏版《透視內幕：國立故宮博物院》DVD。故宮精品網路商城推出「中秋豐收好禮抽」抽獎活動，只要加入會員，點擊指定頁面就有機會抽到最新上市的「唐仕女俑好嬌音樂鈴」或「戰國 犧尊紙膠帶收納台」國寶衍生文創商品，搶先體驗，活動至9/18為止。

(中時電子報)