「好食記」福建尚干鍋邊節

製作鍋邊。（圖/海峽衛視）

為比較兩岸美食文化特色，海峽衛視耗費龐大人力和時間，深入福建與台灣各地，拍攝美食短片「好食記」，介紹物美價廉且具有傳統特色的在地美食。本系列影片從美食文化根基談起，現場記錄了上百位專業師傅的烹調秘密以及對於美味的堅持。無論食材的挑選與處理、刀工的技巧、火候的拿捏、時間的控制、調味方式的選擇等，處處都展露了中國美食色香味俱佳的豐富藝術性。每集3分鐘的短片，帶著觀眾遊覽閩台各地，而處處的現代場景中，都依然保留著代代相傳的美味。觀眾可以隨著空拍攝影機飛越雕樑畫棟的美麗建築，還可在精緻的攝影與剪接中品嘗令人口齒留香回味無窮的中國飲食文化。

中時電子報獲海峽衛視獨家授權，於9月19日至11月19日間，推出共120集、每集3分鐘的「好食記」短片，為閱聽眾提供前所有未有的視聽饗宴。節目將會透過中時電子報的首頁、Youtube、Line官網以及Facebook粉絲團播出。

本集推出精彩內容為「福建尚干鍋邊節」。福建省尚干鎮人口約1.7萬，是歷史悠久的文明古鎮。每年農曆一月十二日到二十七日，尚干鎮均會舉行祭祖活動。並於祭奠的活動中，煮福建的小吃鍋邊，請親戚朋友來分享，也象徵了彼此團圓團結的意思。米漿做的鍋邊通常配上蛤蜊湯與水鴨母湯，食材則有小腸、魷魚乾、帶皮的三層豬肉、水鴨母等。從早到晚，鎮上的院子都會充滿了熱氣騰騰的鍋邊香味。

(中時電子報)