喜樂時代影城曬好康！看《馬友友》抽專輯

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喜樂時代影城好康活動。（圖／喜樂）

喜樂時代影城好康活動。（圖／喜樂）

南港喜樂時代影城要報好康囉！即日起，只要到喜樂時代影城購票觀賞《馬友友與絲路音樂會》，憑票根拍照上傳至FB臉書活動，就有機會獲得Sony Music 提供《絲路.鄉愁》專輯！

《馬友友與絲路音樂會》為知名大提琴家馬友友60歲的紀念作品，該片集結世界各地的傑出音樂家，在馬友友的號召下展開「絲路計畫」，組成絲路合奏團，融合東、西方不同樂器，試圖消弭文化差距，帶給觀眾不同以往的音樂饗宴。

該片由奧斯卡最佳紀錄片《伴唱人生：聚光燈外20呎》導演摩根內維爾及監製凱群羅傑斯，結合精彩絕倫的演奏影像，成員訪談，紀錄超過50位音樂演奏者於世界各角落共同創作、打造嶄新音樂藝術的動人過程。

此外，喜樂時代影城的觀眾，只要使用會員儲值金扣款，就可用200元價格觀看最夯的電影《屍速列車》，要搶要快！

(中時)