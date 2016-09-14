高鐵延誤 台中站加強紓解人潮
颱風作祟造成高鐵台南到高雄段停擺，高鐵台中站今（14日）下午陸續湧現人潮，南下、北上車次都受到影響，甚至有車班延誤超過一百分鐘，高鐵台中站已加派人力紓解返鄉人潮，晚間站內旅客已慢慢疏散。
中秋連假前夕高鐵輸遇尖峰，高鐵卻因風災台南段遇燕巢路段菜網纏繞架空線事件影響，從下午1點開始南下、北上車次都受到影響，高鐵宣布21:00前暫停台南至左營區間運轉，並派員趕赴現場搶修。
由於是長假前返鄉運輸尖峰，不少消費者行桯因此受到延誤，台中站站內侯車人潮一度壅塞，到站班次也延誤嚴重，甚至有班次延誤快100分鐘。
高鐵台中站也人力紓解返鄉人潮，站方解釋因該事件為天災，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間列車車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。但如為班次延誤則不能退費。
(中時)
關鍵字：高鐵
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