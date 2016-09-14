前夫長期配合她卻不說 于美人吐露離婚主因

于美人承認過去老要前夫配合她，才導致婚變。（圖／公視提供）

于美人2013年與前夫離婚。（圖／中時資料照片）

名主持人于美人2013年與前夫James（王維倫）簽字離婚，結束10多年的婚姻，兩人曾一度為了接兒子鬧上警局，急性子的她之後反省有「強迫症」，才導致James受不了，近日于美人上公視《誰來晚餐8》，談及失敗婚姻，她坦承跟前夫個性一快一慢，James長期配合她卻沒說，導致雙方關係長期緊張繃緊到臨界點，最後大爆發，只能面對破局結果。

離婚3年後，最近的于美人除了瘦身成功，也開始能以理性態度審視過去失敗婚姻，她曾敘述以前平時邋遢，只到重要時刻才打扮，自評：「這樣的女人怎麼會有魅力」，並在朋友的建議下，發現過往太過強硬，「我婚變之後，很多朋友才跟我講實話，告訴我，他們過去跟我相處有多困難。」

最近于美人上《誰來晚餐8》，聊到過往失敗婚姻，于美人說自己個性急躁，而前夫反應慢，以前在婚姻中，于美人總搶著下決定，導致前夫不斷配合，最終通通爆發了，現在的她因這段經驗，開始學會更柔軟，也強迫自己在工作外要找時間旅行，多愛自己。

(中時電子報)