范文芳為劇本每看必哭 靠親情療癒
范文芳主演新片《心靈時鐘》14日曝光「故事緣起篇」花絮，在片中經歷喪夫，和兒女面臨傷痛，還因女兒的不諒解讓母女間陷入冷戰。她說當初看了劇本就非常感動，「我每次讀劇本時都會感動落淚，尤其在為人父母後有更多感觸」，更讓她忍不住想呼籲大家要珍惜身邊人。
雖然戲裡悲情，但戲外她和老公李銘順以及兒子Zed相當幸福，除了定時和兒子視訊外，李銘順知道她拍戲情緒重也不忘安慰愛妻：「我們三個人都要好好的！」讓范文芳覺得超暖心。電影11月18日全台上映。
(中時)
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