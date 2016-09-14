《遊戲王》造20年傳奇 片商送1700張限定卡

我要評比

《遊戲王》是許多影迷心中的不敗經典。（圖／甲上）

劇場版《遊戲王：次元的黑暗面》以原作的第一部登場角色「武藤遊戲」和「海馬瀨人」作為主角，發展出全新原創故事。日本片商為宣傳電影，強勢推出卡片展，在東京新宿地鐵站地下街道展示數量多達7649張卡片，創下金氏世界紀錄。電影4月在日本上映後，短短2天就突破1億日幣，總票房更逼近8億日幣！

台灣發行商甲上娛樂則推出「看電影抽劇場版限定卡『青眼亞白龍』（KC Ultra Rare版）」活動，全台僅有1700張，將全數送出。電影將於15日上映。

(中時)