馬友友尋人生真諦 花16年消弭文化差距
旅美華裔大提琴之神馬友友，從小展現過人音樂天賦，長大後順利進入美國音樂界最高學府茱麗亞音樂學院，畢業後再攻讀哈佛大學人類學系，開啓他不平凡的一生。奧斯卡金獎導演摩根內維爾執導的新片《馬友友與絲路音樂會》，正是紀錄這位頂尖音樂大師一段追尋人生意義的旅程。
馬友友說道：「我從小帶著音樂天賦長大，使我根本毫無選擇。我從未致力成為一個音樂家，而是自然而然地陷入其中。」儘管嘗試音樂獨奏、合奏或者跨領域結合舞蹈藝術表演等不同形式，他仍繼續苦思，尋求更多創新和想像力。
終於，歷史上著名的古絲綢之路給了他靈感，原來絲路是條橫跨歐亞的貿易道路，當時東西方的文化藝術透過絲路彼此交流，讓他自2000年發起「絲路計畫」，邀集來自世界各國的音樂菁英，大家聚在一起，使用自己擅長的樂器與彼此交談，試圖在其中找到人生意義的解答。電影現正在台熱映中！
此次台灣片商也特地於本週五（9/16）安排驚喜場，場次為：真善美劇院十二點半、國賓長春下午三點、信義威秀三點五十分，將有意想不到的活動，大家敬請期待！更多電影訊息請上天馬行空官網或天馬行空粉絲團查詢。
(中時)
關鍵字：馬友友與絲路音樂會
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