颱風來襲 量販店推24元青菜吸客

強颱莫蘭蒂來襲，大潤發表示，白天賣場人潮已增加2至3成，預估下班後還會湧現人潮，雖然南部雨勢大，部分傳統市場蔬菜價格明顯波動，但大潤發受歡迎的裸賣蔬菜仍堅持賣24元至27元間的價格，中秋連假還有一連串促銷，像高山高麗菜會員價62元、台灣迷你杏鮑菇600公克79元、美國馬鈴薯一粒7元等，備貨已多準備3至4成。

家樂福表示，因颱風、中秋連假已湧進採買人潮，預計今天生鮮、蔬菜、肉品以及麵包類的業績，都會比平日翻倍，目前蔬菜備貨量還算足夠，履歷蔬菜一包多控制在29元以內，中秋節民眾若要準備燒烤食材，包括玉米、鴻喜菇、筊白筍等都有特價，像玉米一支只要10元，鴻喜菇、筊白筍賣場價格分別為24元以及89元。

(中時)