多倫多首映好口碑 渡邊謙感動落下男兒淚

《怒》放映後，全場鼓掌長達10分鐘，渡邊謙感動落淚。（圖／傳影）

《怒》參加多倫多影展首映，導演李相日（左）、演員宮崎葵（中）、渡邊謙（右）齊出席。（圖／傳影）

導演李相日執導《怒》日前於多倫多影展首映，他和主角渡邊謙、宮崎葵三人全程在影廳內跟大家一起看電影，燈亮後三人向現場揮手致意，而渡邊謙更看到有許多觀眾眼眶泛紅、以及全場鼓掌叫好，而感動落下男兒淚。

《怒》改編暢銷作家吉田修一同名懸疑小說，吉田得知將被改編成電影時，便表示希望能效法好萊塢經典《瞞天過海》，來個全明星陣容，剛好李相日也非常喜歡這概念，最後成功邀請到日本影史最華麗的黃金演員陣容。電影10月7日在台上映。

(中時)