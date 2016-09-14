東港狂風肆虐　樹倒壓車又淹水

強颱莫蘭蒂來襲，大鵬灣環灣道路的行道樹遭狂風肆虐，慘遭連根拔起癱倒路中央，所幸有好心民眾路過，幫忙移走樹木、解除交通阻礙，但風雨實在太大，得扶路燈桿動作。（謝佳潾攝）

強颱莫蘭蒂來襲，狂風暴雨肆虐，各地頻傳路樹倒塌、招牌橫飛，停在東港高中前的汽車即遭殃

被倒下的樹木砸個正著，交通也因此受阻。（謝佳潾攝）

強颱莫蘭蒂襲台，狂風暴雨肆虐屏東各地，下午1時許東港鎮出現10級陣風，多處傳出招牌橫飛、樹倒壓車的危險現象，輔英醫院前一排機車慘遭飛來橫禍，不僅與電線纏成一片，多台車還被壓在木、瓦片下，車主錯愕不已，所幸傍晚時風雨稍緩，災情漸減。

上午10時許，東港出現6級陣風，雨勢雖不大，但整個環灣道路幾乎不見人影，只見數株新種的行道樹慘遭狂風連根拔起，路倒路中央癱瘓交通，所幸有2名好心男子路過幫忙。剛下班的2男騎車經過時，見樹倒阻路，不惜淋雨甚至雨勢驟增，連忙把機車停在路旁，上前將路樹搬移路面。

當下除雨勢漸增外，風勢也漸長，2男在狂風驟雨下搬移樹木不易，其中1男還要扶住一旁的路燈燈桿，才能借力使力並保護自己不被吹倒，2人順利將數株行道樹搬移路面後，只說一句「不搬走會很危險」後，即騎著機車、再度冒著風雨離開現場。

中午12時過後，風雨驟增，下午1時許還出現10級陣風，不僅吹垮整排店家招牌，連停在路邊的汽、機車也無法倖免，除東港高中前的路樹倒塌壓壞汽車外，不遠處的輔英醫院前方也傳出「災情」，一排停放好的機車慘遭電線纏繞、碎片壓毀，大街小巷幾乎都一片狼藉，光復路段還淹水、車輛難行。

直到下午5時許，風勢才漸緩，但也有7級陣風，且停電狀況沒有好轉，多數家庭仍在黑暗中度過颱風夜，所幸雨勢不大，累積雨量約130毫米。

(中時)