顏正國手遊拚兄弟情 勸世別做黑社會
顏正國14日出席「劍俠情緣」手機遊戲代言，率領50位弟兄站台，氣勢萬千。他首次代言手遊，表示這陣子看到自己粉絲頁有人留言，會將台灣民俗技藝和黑社會做連結，他說傳統文化是優良的，希望大家別把它跟黑社會做連結，強調沒有誤導別人，「沒有黑社會，是社會比較黑」。
他在廣告中為拯救女主角，不小心NG近50次，因劇情需要，還被椅子敲幾下，沒想到道具敲了沒斷，打趣說要被多打幾次，這樣才能多抱女生。
他目前固定2、3個月會去監獄做公益，演講，平時也寫書法維生，笑說現在真的很乖了，身上不會帶錢，只有信用卡，零用錢全部跟老婆要。提到之後演出《角頭2》，題材跟幫派有關，是否擔心被貼標籤？他說電影就是電影，跟現實生活沒關係。
(中時)
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