中國民航局就三星note7手機安全發出警示

人民網14日報導，據中國民用航空局網站消息，為保障航空運輸安全，9月14日，中國民航局發出安全警示，提醒旅客不得在飛機上使用三星Note7或為其充電，不要將三星Note7放入託運行李中，不允許將三星Note7作為貨物運輸。

中國民航局要求各航空公司，應儘快透過官方網站等管道，提醒旅客攜帶三星Note7搭機，可能帶來的風險，告知旅客不得在飛機上使用三星Note7或為其充電；不要將三星Note7放入託運行李中。各航空公司可根據實際情況制定更為嚴格的運輸措施並告知旅客，各機場公司要配合航空公司做好航站樓內的宣傳告知等工作。

(工商)