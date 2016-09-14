制裁北韓核試新方案 韓美日18日商討
南韓外交部今天表示，韓美日3國外交部長將在第71屆聯合國大會期間，於18日在紐約開會商討因應北韓第5次核子試驗的新制裁方案。
南韓「聯合新聞通訊社」今天指出，這將是南韓外交部長官尹炳世、美國國務卿凱瑞和日本外相岸田文雄在聯大期間安排的首個重要日程。
南韓外交部指出，當前安全形勢空前嚴峻，韓美日外長將討論新的安理會制裁北韓決議、南韓友邦各自的單邊制裁和全球對北韓施壓方案，3方將就爭取安理會在最短時間內通過更嚴厲的對北韓制裁決議交換意見。
韓美兩國已著手商討南韓擬訂、針對北韓第5次核試的制裁草案，美國也將據此徵求中國的意見。
此外，韓美日3國還將以13日的韓中及韓俄外長通話結果為基礎，商討與中俄兩國協商的策略，以引導國際社會積極參與制裁行動。至於是否討論美國對與制裁對象交易的第3國企業，實施制裁的次級抵制（secondary boycott），也倍受外界關注。1050914
(中央社)
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