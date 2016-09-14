遠雄松菸官司 法院判賠75萬元
台北市政府指控遠雄大巨蛋施工不當，損及松山菸廠鍋爐房地基下陷、煙囪傾斜，向遠雄巨蛋求償。台北地方法院今天判決遠雄巨蛋須賠新台幣75萬8417元，全案可上訴。
判決書指出，台北市文化局主張，遠雄巨蛋進行大巨蛋工程時施工不當，造成一旁的松山文創園區鍋爐房地基沉陷，讓鍋爐房傾斜無法使用，導致原本要承租的三井選品有限公司無法使用鍋爐，因此向遠雄巨蛋求償246萬8647元。
法院認為，北市文化局向遠雄巨蛋求償的時間點，為民國103年2月21日至104年3月1日止，不過，遠雄巨蛋於103年7月，在鍋爐房地坪挖掘出疑似地下舊有構造物，需等待文化局的勘驗評估、討論審核修復計畫，迄今尚未回覆。
也因如此，北市文化局要求遠雄巨蛋賠償，103年7月1日至104年3月止損失的鍋爐房使用費167萬2310元，法官認為難由遠雄巨蛋負責，駁回此部分請求。
此外，北市文化局向三井公司收取3萬7920元的使用費，並依法納稅，未退還給三井公司，文化局並無任何營業稅損失，遠雄巨蛋不需負擔；扣除上述2筆金額，法官最終判處遠雄巨蛋賠償75萬8417元。1050914
(中央社)
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