高鐵燕巢段受阻 台南站旅客擠爆

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高鐵燕巢路段發生菜網纏繞架空線事件，晚間9時前仍暫停台南至左營區間運轉，高鐵公司安排遊覽車接駁，大批旅客擠滿高鐵台南站，周邊交通也大打結。

台灣高鐵公司指出，受今天燕巢路段菜網纏繞架空線事件影響，預估晚間9時前暫停台南至左營區間運轉。高鐵公司已派員趕赴現場搶修，實際修復狀況，將於晚間7時再次對外宣布。

中秋節連假明天展開，原本就有許多人安排在今晚搭車返鄉或出遊。許多旅客擠在車站內等待，雖然有不少怨言，但秩序還算良好。還有不少人打電話進車站服務台詢問，站外周邊道路交通大打結。

台灣高鐵公司在台南站至左營站間安排遊覽車接駁，協助旅客繼續行程。1050914

(中央社)