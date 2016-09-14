林邊居民架閘門 防水再淹入家
強颱莫蘭蒂襲台，狂風暴雨在屏東各地肆虐，林邊鄉不僅出現11級陣風，還適逢漲潮期加上雨下不停，居民擔心88風災慘狀重演，下午紛紛在家門口架設防水閘門，以防再度水淹住家，而縣長潘孟安也親赴林邊、佳冬等抽水站視察，增派抽水機防災。
88風災時，林邊溪暴漲潰堤，造成林邊鄉滿目瘡痍，如今仍是林邊鄉民無法抹去的惡夢，如今林邊鄉雖靠抽水、排水系統治水有方，但居民對狂風肆虐的莫蘭蒂仍是相當懼怕，擔心噩夢重演，加上適逢漲潮期，深怕海水倒灌再次摧毀家園，紛紛在家門架防水閘門。
中午時，佳冬堤防的分洪道水位已暴漲，縣長潘孟安親赴林邊及佳冬大武丁抽水站視察抽水功效，見到風雨驟增後，趕緊向七河局商借機動式抽水機，以免積水倒溢、海水倒灌成災。
潘孟安說，全縣15座抽水站及94座抽水機都已全力運轉中，但因適逢滿潮，潮流向內可能導致海水倒灌，有要求水利署增派抽水機，希望把災害降至最低。
東港往返林邊的台17線，繼上禮拜五暴雨衝擊淹水後，昨日依舊躲不過強颱莫蘭蒂的肆虐，緊鄰鵬灣環道的大水排再度滿水溢出，整條沿海公路積水甚深，汽、機車行駛相當不易，所幸甚少傳出車輛拋錨事故。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。