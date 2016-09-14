林邊居民架閘門 防水再淹入家

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林邊鄉民擔心再度水淹住家，連忙在門口搭防水閘門。(謝佳潾攝)

強颱莫蘭蒂襲台，狂風暴雨在屏東各地肆虐，林邊鄉不僅出現11級陣風，還適逢漲潮期加上雨下不停，居民擔心88風災慘狀重演，下午紛紛在家門口架設防水閘門，以防再度水淹住家，而縣長潘孟安也親赴林邊、佳冬等抽水站視察，增派抽水機防災。

88風災時，林邊溪暴漲潰堤，造成林邊鄉滿目瘡痍，如今仍是林邊鄉民無法抹去的惡夢，如今林邊鄉雖靠抽水、排水系統治水有方，但居民對狂風肆虐的莫蘭蒂仍是相當懼怕，擔心噩夢重演，加上適逢漲潮期，深怕海水倒灌再次摧毀家園，紛紛在家門架防水閘門。

中午時，佳冬堤防的分洪道水位已暴漲，縣長潘孟安親赴林邊及佳冬大武丁抽水站視察抽水功效，見到風雨驟增後，趕緊向七河局商借機動式抽水機，以免積水倒溢、海水倒灌成災。

潘孟安說，全縣15座抽水站及94座抽水機都已全力運轉中，但因適逢滿潮，潮流向內可能導致海水倒灌，有要求水利署增派抽水機，希望把災害降至最低。

東港往返林邊的台17線，繼上禮拜五暴雨衝擊淹水後，昨日依舊躲不過強颱莫蘭蒂的肆虐，緊鄰鵬灣環道的大水排再度滿水溢出，整條沿海公路積水甚深，汽、機車行駛相當不易，所幸甚少傳出車輛拋錨事故。

(中時)