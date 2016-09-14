男主角路艱辛！納豆自比導演的「和平鴿」

許冠文（右）和納豆首次合作，讓《一路順風》增色不少。（圖／甲上）

納豆在片中演小人物，戲份升格到男主角。（圖／甲上）

鍾孟宏執導的《一路順風》近日在多倫多影展首映，預告片今（14日）出爐，納豆從《停車》的皮條客小弟到《第四張畫》的胖哥哥，再到《失魂》的客串，這次在《一》片中終於當上男主角。

連演4部鍾的電影，他自比是導演身旁的吉祥物，笑說：「就像吳宇森電影都有和平鴿一樣，我就是鍾導電影裡的和平鴿！」

納豆說鍾孟宏是他很崇拜的導演，導演只說了一句髮型不適合，他隔天就把蓄了3年的頭髮剪短。這次戲份除了吃重，最大驚喜就是能跟許冠文合作，朋友聽到都十分羡慕。

鍾孟宏透露找許冠文和納豆一起演出是很大膽的嘗試，因兩人的喜劇表演方式完全不同，「納豆有種善良的特性，許冠文則是嚴肅的人」，兩人謀合了一段時間，終於找到最適合的演出方式。

(中時)