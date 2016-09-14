《健忘村》發中秋應景海報 「勳式喜劇」再進化

《健忘村》今發布「中秋奔躍進化」兩款海報。（圖／牽猴子）

《健忘村》今發布「中秋奔躍進化」兩款海報。（圖／牽猴子）

2017華語最強賀歲喜劇《健忘村》今（14日）發布「中秋奔躍進化」兩款海報，海報中逗趣的「人類進化」引人遐想。片商牽猴子表示，海報內容主要強調「勳式喜劇」的再進化，也意謂該片難得將在賀歲檔兩岸同時上映，要讓觀眾備受期待，因此推出中秋應景海報。

《健忘村》由陳玉勳執導，片中大牌雲集，包括王千源、舒淇、張孝全、楊祐寧等，同時該片也是國際巨星舒淇婚後首部賀歲喜劇，喜上加喜！電影明年春節上映。

(中時)