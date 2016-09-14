中秋節佳節 多單位赴復興區捐贈愛心物資

明(15)日中秋節，富學海外遊留學公司、桃園市家長會長協會、朝陽文教事業、桃緣兄弟會等愛心團體今 (14)日遠赴桃園市復興區捐贈中秋節愛心物資。

有鑑於復興區地處偏遠、區公所經費有限並展開一系列的資助計畫，朝陽文教事業董事長鄭一鳴表示，小時候家境並不富裕，求學階段也經常有一餐沒一餐，很能感同身受偏鄉生活不易之苦，除透過響應區公所的資助計畫拋磚引玉，也期能達到「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」的理想境界。

桃園市家長會長協會榮譽理事長呂朝福指出，得知復興區立幼兒園幼童的家庭經濟拮据、無法支付營養健康早餐，成員二話不說爭相投入資助計畫。

(工商)