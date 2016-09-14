兆豐案金管會祭重罰 一次解除蔡友才等6高層職務
兆豐銀紐約分行遭美國重罰1.8億美元，金管會今日晚間做出行政懲處，一次解除六位高階，創下金管會出手罰銀行業最重的一次！金管會副主委桂先農指出，此次兆豐銀有四大缺失，其中最嚴重的就是「不認錯、不改善」導致鉅額罰款，因此一次解除前董事長蔡友才等六位高階職務，並且核處1千萬元罰鍰，且暫停該行申請增設海外分支機構至缺失完成改善為止。
不等金檢人員回來，金管會今日依銀行法「解除」蔡友才在兆豐金融控所派任兆豐銀行法人代表董事職務，並命令該行解除吳漢卿總經理職務，及黃士明紐約分行經理職務、梁美琪副總經理職務、劉小鈴總稽核職務、陳天祿法遵長職務。
金管會表示，除蔡及吳兩人之外，其他4人都是現職，都勒令解除職務。依照相關法規，當事人被「解除職務」後，在5年內不能再出任金融業「負責人」或主管。
(集團連線報導)
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