螞蟻金服收購美國眼紋識別公司

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證券時報網14日報導，據財新消息，埋巴集團旗下的螞蟻金服宣佈，收購總部位於美國堪薩斯市的生物識別技術創業公司EyeVerify。透 過這項技術，螞蟻金服將對使用者的帳戶安全和資料安全，增加更多保護，「看一眼就能支付」的構想，正在變成現實。

先前螞蟻金服已陸續於2015年發表Smile To Pay，2016年8月底發表的VR支付。成立於2012年的EyeVerify先前獲得來自富國銀行、三星電子、Sprint Corp和中國軟體安全公司奇虎360，共計1300萬美元的投資。

(工商)