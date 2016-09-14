風雨趨緩 台電搶修恆春半島復電

颱風莫蘭蒂的強風驟雨下午已逐漸趨緩，恆春半島的風雨變小，台電人員立即搶修恢復電力；全縣有110根電桿倒塌，經搶修後，恆春鎮到傍晚6時停電戶數降了一半。

屏東縣全縣停電戶數超過32萬戶，以恆春半島最嚴重，尤其恆春鎮2萬7000多戶居冠，下午恆春半島風雨漸小，台電從恆春鎮進行搶修，到下午5時30分，已有近一半停電戶復電，全縣停電戶降到26萬餘戶。

屏東單日雨量破700毫米，今晚又遇大潮，屏東沿海地區的枋寮鄉、佳冬鄉和林邊鄉都傳出淹水及腰或及胸的災情，軍方出動AAV7兩棲突擊車協助撤離枋寮鄉淹水地區義民路的居民。

佳冬鄉也有多處淹水，軍方表示，原本要出動V150裝甲運輸車協助佳冬鄉居民撤離，但因多處電線桿倒塌，使V150無法進入撤離，軍方改人員徒步進入，卻因水深及膝，居民不敢冒險撤離，將等風雨穩定，軍方再前往協助撤離。

屏東縣長潘孟安一路南下巡視災情，下午到達恆春半島巡視，由於多處交通受到路樹、電桿倒塌影響中斷，恆春地區電訊也中斷，在風雨漸小後，他指示，首要搶通道路及通訊。1050914

(中央社)