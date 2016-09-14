朴寶劍談理想型 要像朋友也像媽媽
時尚雜誌「ELLE」今天公開演員朴寶劍的寫真照和採訪內容，對於理想型伴侶，朴寶劍說，「我喜歡能像朋友一樣相處自在、又能像媽媽一樣照顧人的類型。」
南韓「體育朝鮮」今天指出，在公開的寫真照中，朴寶劍分別以白色和黑色系的裝扮演繹不同的時尚與魅力，吸引了眾多粉絲的視線。
在朴寶劍接受雜誌訪問前，「ELLE」方面透過官方SNS向粉絲們徵求想對朴寶劍詢問的問題，其中有許多粉絲表示對朴寶劍的理想型感到非常好奇。
對此，朴寶劍說道，「我喜歡能像朋友一樣相處自在、又能像媽媽一樣照顧人的類型。」
另外，也有粉絲向朴寶劍問及在什麼情況下容易哭泣，朴寶劍回答道，「我不是個容易哭的人，但我很能對別人產生同感。」
不僅如此，朴寶劍也談及了自己的時尚風格，他說「我認為穿適合自己體型的衣服是最重要的。最近我喜歡比較經典又簡單俐落的風格，不過平常幾乎都是造型師和公司的工作人員幫我搭配衣服。」
朴寶劍目前演出KBS 2TV電視劇「雲畫的月光」，日前該劇收視率突破20%，獲得廣大觀眾的喜愛。朴寶劍頗有繼「太陽的後裔」男主角宋仲基之後，躍身為韓流明星之列架勢。1050914
(中央社)
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