逃逸移工愛唱歌 鄰居怒檢舉
越南籍逃逸移工甲文南、劉文戰在龍潭租屋同住，但2人愛在住處飲酒唱歌，引起鄰居不滿，懷疑2人是逃逸移工向警方檢舉，14日龍潭警方清晨前往逮人，以優勢警力將2人逮捕後，由移民署將他們遣送返國。
警方表示，甲文南、劉文戰在越南就已經結識，先後抵台工作，卻先後逃逸並在桃園市龍潭區租屋，2人也喜歡在住處飲酒唱歌。鄰居因不堪其擾，決定報警檢舉，但有民眾發現2人是越南籍人士，懷疑是逃逸移工，向警方檢舉。警方獲報後今天清晨前往查緝，2人見狀趕緊逃跑，所幸警方優勢警力，將2人逮捕。
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(中時)
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