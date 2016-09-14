英國脫歐 歐盟主席：歐盟存在沒有風險

歐洲聯盟執行委員會主席榮科今天表示，希望英國脫歐能盡快展開，單一市場「沒得單點」，需全盤接受。他也強調，歐盟永續不存在風險。

除英國之外的歐盟其餘27國領袖將在16日召開非正式領袖會議，除了商談難民與邊境安全外，英國脫歐也是重要議題。

榮科（Jean-Claude Juncker）在今天的咨文報告中提及英國脫歐議題，表示「遺憾但尊重」英國的決定，希望英國能盡快啟動脫歐程序。

他也再次重申，單一市場「沒得單點」，需全盤接受。這意味著若是英國脫歐後仍希望成為單一市場成員，必須接受人員、商品、服務與資金自由流動，不能只選擇其中一或數項。

對於外界擔憂英國脫歐可能造成歐盟瓦解，榮科反駁，歐盟的永續「沒有風險」。不過他坦言，歐盟面臨前所未有的破碎，聯盟內的共識如此之少，歐盟必須更致力於團結一致，以建立更好的歐洲。他表示，未來的12個月將是關鍵時期，必須整合東西方差異，以捍衛歐洲價值觀。

他也談到歐盟外部邊境安全問題，強調必須增進會員國間的合作，以解決過去1年來在歐洲大陸面臨的外部與內部安全威脅問題，歐盟將在年底完善邊境與海岸警備計畫，擴增巡邏警備人員與設備。

榮科呼籲，應該建立單一軍事總部，透過常設機構的設置以更有效發揮作用，處理緊急事務。1050914

(中央社)