淡水河畔聚集看浪、釣魚民眾 警方苦勸

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颱風來襲，仍有人聚集淡水河畔看浪，警方苦勸遊客離開。（陳柔瑜翻攝）

颱風來襲，仍有人聚集淡水河畔看浪，警方苦勸遊客離開。（陳柔瑜翻攝）

颱風莫蘭蒂襲台，雖然台灣北部不是最嚴重的災情區，但強風仍影響淡水河畔，今日聚集不少民眾爭相看浪、釣魚，警方也出動大批人力疏散勸導，就怕一不小心發生意外。

警方表示，淡水河畔今日有不少遊客，警方多採口頭勸導，至今開出2張勸導單，呼籲民眾颱風來襲應該在家做好防颱準備，別拿自己的生命安全開玩笑。

(中時)