連假出遊注意 新北交通管制措施
中秋連假適逢強颱莫蘭蒂來襲，新北政府警察局除已做好防颱準備，針對4天假期轄內易壅塞路（時）段、各風景區、觀光景點及遊樂區等地點，亦妥適規劃勤務執行交通疏導，期許中秋節4天假期出遊或返鄉民眾能行的順暢。
中秋節連假第一波返鄉車潮，預估將於9月14日17時之後湧現，另每日上午8時至13時期間，通往國道各交流道之主要平面道路將出現龐大車潮;知名觀光地區、休閒遊憩據點亦將出現大量車陣。
新北市境內國道1號三重、五股、林口等3處南下交流道及國道3號新店、中和、土城、三鶯等4處南下交流道，台64線東向板橋往中和段及轉國道3號中和交流道、台65線板橋往土城及轉國道3號土城交流道等路段，預估將出現間歇性車流回堵。
警察局長胡木源提醒，今年高速公路中秋節連假交通管制措施，除循往例於連假前2日（9月15日、16日）7至12時實施國道5號南下高乘載管制（南港系統至坪林）；後2日（9月17日、18日）15至20時實施國道5號北上高乘載管制（蘇澳至頭城）。
另於15日國道1號（內湖-頭份）與國道3號（木柵-香山）要實施南下高乘載管制，小客車必須坐滿3人才能上高速公路，惟因強颱莫蘭蒂來襲，請民眾密切注意高速公路局公布訊息，並提醒用路人中秋連假期間夜間（每日23時至翌日7時）恢復暫停收費。
高速公路局將會視國道主線車流狀況嚴格實施匝道入口儀控管制措施，對此。警察局除了派員加強疏導外，並協調高公局行控中心機動調整匝道儀控時制，加強新北市平面道路車流輪放匯入國道，減少駕駛人等候時間。
交通大隊長李宏振表示，新北市機動車輛為全國之冠，交通狀況瞬息多變，請用路人上路前多加利用市府交通局「即時交通資訊網」查看即時路況。
行車時也請收聽警廣、掌握CMS可變標誌顯現訊息提供之即時交通狀況，如有發現交通狀況，請保持耐心，隨時與警察廣播電台（0800-000123）、新北市政府警察局交通警察大隊「交通流暢中心」(0800-261077)保持聯繫，或可撥打110與警察局勤務指揮中心聯絡。
另外民眾在返鄉或外出旅遊期間，應小心駕駛，切勿酒後開車、危險駕車（飆車）、超速、疲勞駕駛，以確保行車平安，預祝大家有個愉快的中秋假期。
(中時)
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