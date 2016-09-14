新北役男修杰楷代言 六縣市宣示反毒決心
在新北市民政局服役的替代役男修杰楷，今14日擔任內政部「替代役反毒種子培訓暨校園反毒活動」反毒代言人，與內政部次長邱昌嶽以及超過1000位替代役役男及學生現場宣示決心。
修杰楷說，「我在新北市民政局服替代役，我不吸毒！」，立刻引起現場千餘位替代役男及學生的大聲歡呼和喝采。修杰楷進一步呼籲年輕朋友，只要青春不要毒，使用毒品對身心有很大的危害，不但傷害自己更危害家庭，一但碰毒，人生變黑白，平時就應該培養正當休閒活動，遠離毒品。
修杰楷也在受訪時表示，自己目前是新北市銀髮族偶像團體「替代役旺年天團」的成員，時常巡迴各區里老人共餐表演，也曾經在暑假的時候參加弱勢孩童暑期課輔，看到長輩們的笑容真的很滿足，也是在來到新北市以後才知道原來當替代意不是只有送公文跑腿，能夠在服役期間參與是政服務這麼多人感到很光榮。
民政局長江俊霆表示，在市府服役的役男約1300人，跨及警察、消防、文化、衛生、教育、公共行政等不同役別，近年市府更致力於反毒活動，提倡全民健康，舉行各項多元替代役教育訓練，鼓勵替代役發展多元興趣，在服役期間發揮所長，退伍後也能為國家社會盡一份心力。
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(中時)
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