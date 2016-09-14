中和區公所關懷12位傷殘退伍軍人

中和區公所關懷區內12位傷殘退伍軍人府上探視。（葉書宏翻攝）

中和區公所祝賀秋節快樂並致贈伴手禮。（葉書宏翻攝）

此次的探視關懷傷殘退伍軍人現況外，並慰問照顧之家屬，希望能夠給予更妥善的照護。（葉書宏翻攝）

中秋節將近，為落實並展現政府照顧傷殘退伍軍人政策，中和區公所關懷區內12位傷殘退伍軍人府上探視，祝賀秋節快樂並致贈伴手禮。

中和區長柯慶忠表示，中和區有12位傷殘退伍軍人，都是在服義務役期間因公傷殘，公所每年編列預算，於三節前親臨府上逐戶探視，致贈伴手禮，其中全癱者2人、半癱者3人，平日都由家屬照料生活起居，經年累月備顯艱辛！此次的探視除關懷傷殘退伍軍人現況外，並慰問照顧之家屬，希望能夠給予更妥善的照護。

目前政府除三節補助外，並鼓勵傷殘退伍軍人申請替代役男生活協助，讓家屬有喘息的空間，本區已有四位傷殘退伍軍人提出申請。

而分別於8、9月份退役之替代役男李銘杰、吳岳表示：透過服役期間照顧傷殘退伍軍人的過程中，深刻領悟到「助人為快樂之本」的內涵，日後更能以同理心對待身邊的每一個人！而這些役男種種的優異表現，除展現替代役男關懷弱勢、服務社會的精神外，也將替代役男熱心公益的一面，表露無遺！

(中時)