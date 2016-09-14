降雨機率大 台茂取消中秋千人烤肉

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桃園市台茂購物中心原訂明天晚間舉辦的「千人中秋烤肉活動」，考量降雨機率高，因此取消活動。

台茂購物中心表示，雖然颱風莫蘭蒂逐漸遠離，但因活動場地為露天，考量天氣預報降雨機率超過50%，因此取消明天晚間6時到9時30分舉辦的千人中秋烤肉活動。1050914

(中央社)