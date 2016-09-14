颱風莫蘭蒂發威 小琉球17米浪高破紀錄
強颱莫蘭蒂暴風圈持續發威，今天小琉球、鵝鑾鼻都出現17米以上浪高，打破設站紀錄，氣象局提醒，晚間6時後滿潮，西南部要嚴防海水倒灌。
今年第14號颱風莫蘭蒂發威，根據中央氣象局最新資料，莫蘭蒂中心目前位在澎湖南方70公里海面上，正以17公里速度向西北轉北北西移動，暴風圈仍籠罩恆春半島、南投、台中以南、花蓮以南及澎湖地區。
中央氣象局科長謝明昌表示，莫蘭蒂颱風雖然強度有減弱趨勢，但是眼牆結構仍紮實，所經之處包括小琉球和鵝鑾鼻都分別出現17.2和17.4米浪高，各自打破設站以來紀錄，而東吉島測得的每秒62公尺風速，更是今年最強陣風。
謝明昌提醒，隨著颱風西移，南風建立，西南部風雨越來越強勁，適逢今天是大潮，晚間6時以後進入滿潮，住在沿海及低窪地區的居民要嚴防海水倒灌。
他表示，莫蘭蒂颱風暴風圈即將接觸中國大陸陸地，未來強度和暴風半徑都會減弱縮小，台灣本島可望提早至明天清晨5時脫離暴風圈，但金門澎湖還是會持續受影響，預計要到下半天後雨勢才會逐漸趨緩。1050914
(中央社)
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