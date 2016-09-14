颱風莫蘭蒂橫掃 台東3受傷3失聯
強颱莫蘭蒂暴風圈橫掃台東，有3人受傷，3人前往嘉明湖失聯，南橫公路中斷，海面上滔天巨浪吞噬2根燈塔，上萬戶停電。
台東整天風強雨大，天昏地暗，蘭嶼瞬間陣風破表，超過17級，巨浪打在防波堤和消波塊上，激起10幾公尺浪花，聲勢驚人；許多鄉鎮累積雨量均超過200毫米，其中海端新武截至傍晚6時，累計雨量428毫米。
根據台東災害應變中心入夜後統計，8鄉鎮41村里121條溪流黃色警戒，其中以卑南鄉39條最多，知本溫泉的溫泉橋因溪水暴漲封閉；海端鄉龍泉部落因堰塞湖有潰堤之虞，晚上撤離。
鹿野鄉湖底路發生近50年來的罕見淹水，水深至自小客車頂，2人受困車內，所幸警消趕往救援，將2人救出。
維生管線方面，目前尚有1萬4037戶停電，88戶停水；3人因機車摔倒事故受到輕傷。目前尚有3人登嘉明湖失聯，研判應該是就地避難。
交通方面，海空尚未恢復，鐵路則預計入夜後逐漸恢復行駛。南迴公路晚上6時後解除預警性封閉。南橫公路利稻至初來多處坍方，預計明天傍晚5時過後搶通至利稻，17日下午5時搶通至向陽。
另外，富岡漁港和綠島南寮漁港負責導引船隻入港的紅色燈塔遭巨浪吞噬，影響近期船隻進出。
台東縣政府宣布明天正常上班上課；不過，鹿野鄉、關山鎮、延平鄉、金峰鄉、大武鄉、太麻里鄉停止上班、停止上課。1050914
(中央社)
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